La voce circolata a Genova questa mattina, e relativa al tentativo da parte del fondo 777, attuale proprietario del, di svolgere un ruolo da intermediario per la cessione della ha risvolti abbastanza clamorosi, specialmente in una realtà come quella Ligure, dove le due squadre sono sempre rimaste piuttosto 'slegate'. In realtà, però, non è la prima volta che il mondo blucerchiato e quello rossoblù rischiano di entrare in collisione. Era successo di nuovo recentemente.Il retroscena raccontato da Il Secolo XIX risale a due estati fa, quando l'allora patron rossoblù Enricoaveva presentato un'offerta vincolante diper rilevare i crediti in possesso della finanziaria svedese Hoist nei confronti di Eleven Finance, società immobiliare appartenente alla famiglia. L'epilogo della vicenda è noto, la proposta non fu accettata perché Hoist sperava di incassare di più, e oggi su Farvem è stata presentata istanza di fallimento e il relativoè ancora in stand by, in attesa di una sentenza del Tribunale di Roma relativa all'esatto ammontare del debito.