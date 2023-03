L'obiettivo di Genova è noto: ospitaree, di conseguenza, approfittare dell'occasione per intraprendere un vero e proprio restyling dello stadio "Luigi Ferraris". Al progetto stanno lavorando ilcon, e la giornata di ieri in questo senso è stata importante. Il Sindaco Marcocon il vicesindaco Pietro Piciocchi e l'assessore allo Sport Alessandra Bianchi ha infatti incontrato a Roma il ministro dello Sport Andrea Abodi.Nel vertice si è parlato della candidatura di Genova agli Europei, per cui trapela ottimismo: "Il ministro Abodi è stato collaborativo e si è dimostrato interessato alla candidatura di Genova per il" ha detto Bucci a Il Secolo XIX. "Nel progetto si inseriscono anche lavori generici a Marassi, e il progetto Skymetro: "Ci sarà una fermata a circa 100 metri dal Ferraris, in questo modo si potrà raggiungere lo stadio in poco tempo dalla stazione di Brignole". Oltre alla questione stadio, nel summit si è parlato di Genova, Capitale europea dello sport 2024: "Abbiamo illustrato gli eventi già in programma e quelli che vorremmo ospitare. Anche su questo il ministro ci farà sapere quali supporterà. Abbiamo inoltre invitato Abodi alla finale di Ocean Race e abbiamo chiesto di avere, oltre a quelle di vela e canottaggio, anche una sede della Fidal grazie al progetto del palazzetto di atletica indoor che vogliamo realizzare a Villa Bombrini".Tornando a Sampdoria e Genoa, e a ciò che riguarda lo stadio, emergono dettagli. Il progetto del nuovo Ferraris è stato affidato allo studio "Officina Architetti" di Hembert, colombiano di nascita e allievo di Renzo Piano, dopo gli studi all'Università di Genova. Penaranda, che ha sedi a Genova, Milano e Valencia, ha lavorato proprio con Piano alla nuova vasca dei delfini dell'Acquario di Genova.- Il nuovo Ferraris avrà modifiche sostanziali. L'idea sarebbe quella di aprire lo stadio alla città, con spazi commerciali e fruibili. Le trasformazioni a livello pratico invece partiranno dalla tribuna, con leVerranno alzate le torri, e in alto saranno realizzati 3 mila metri quadri di skybox. La sfida più grande però sarà realizzare la ristrutturazione senza chiudere l'impianto. I tempi stimati sono almeno 3/4 anni. Vista l'importanza del nuovo stadio per la candidatura di Genova ad ospitare l'Europeo, e il desiderio dell'amministrazione di rientrare nel novero di candidate scelto dalla Figc, il progetto rientrerà nei rigidi parametri della Uefa per far parte degli impianti di, quelli per le manifestazioni continentali più importanti.