Sampdoria e Genoa, Manfredi e Blazquez a cena insieme: nasce una newco per il Ferraris

, fronte unito per il nuovo: l'incontro in Comune di martedì, alla presenza dei vertici rossoblucerchiati, ha prodotto un'intesa tra i club, suggellata da una cena. Dopo il summit a Tursi, il presidente della Sampdoria Matteoe l'amministratore delegato del Grifone Andressi sono visti a cena, per suggellare un accordo cruciale per il futuro dello stadio, casa delle due squadre. Alla fine dell'appuntamento con il Sindaco Bucci, Manfredi e Blazquez hanno deciso di proseguire faccia a faccia, da soli, per definire alcuni punti a tavolo. Location dell'appuntamento il, dove i due avrebbero parlato della newco, ossia la nuova società, che nascerà per realizzare il progetto di riqualificazione dell'impianto, con vista a Euro 2032, per cui Genova vorrebbe candidarsi.

All'uscita da Tursi né Manfredi né Blazquez avevano rilasciato dichiarazioni, oggi invece Il Secolo XIX riporta le frasi dell'ad del Grifone e del patron doriano. "L'obiettivo è di arrivare a unosecondo le indicazioni del sindaco Bucci, ossia con le due società insieme. Andiamo avanti nel progetto" ha detto Blazquez. Gli fa eco Manfredi: "Abbiamo raggiunto un accordo di fronte al sindaco Bucci per, tesa alla valorizzazione dello stadio. Siamo pronti e definiremo la costruzione già nei prossimi giorni". In quest'ottica, sarà cruciale la prossima settimana, perché prima Blazquez e Manfredi godranno di qualche giorno di vacanza per Pasqua. La newco verrà presumibilmente creata martedì prossimo,