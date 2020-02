Continua a tenere banco a Genova la scandalosa situazione dei servizi igienici dello stadio Luigi Ferraris, ormai sull'orlo dell'inagibilità. Nonostante il primo lotto di lavori, che hanno coinvolto i cosiddetti 'sky box' in zona Tribuna d'Onore, l'impianto genovese affidato in concessione a Sampdoria e Genoa resta fatiscente.



Per questo motivo un tifoso della Sampdoria ha scritto una lettera al Sindaco di Genova, Marco Bucci, per avere spiegazioni in merito: "Egr. Dr. Bucci, pur consapevole del fatto che Lei abbia problematiche più urgenti da risolvere per il bene della Nostra Città vorrei portare alla Sua attenzione la situazione scandalosa dei servizi igienici dello stadio Luigi Ferraris" si legge nella lettera.



"Sono da anni abbonato all'UC Sampdoria in gradinata sud e La invito ad intervenire nelle sedi opportune per porre rimedio a una situazione indegna che si protrae da anni" prosegue il tifoso. "Mi chiedo come nell'ambito di un business che spende milioni di euro per gli ingaggi, non ci sia modo di intervenire su una situazione malsana, insalubre e vergognosa. Nella speranza che Lei possa intervenire quanto prima, Le auguro un buon lavoro. Saluti, un genovese". La missiva, indirizzata anche alla Asl, sta facendo il giro della città. I lavori ai servizi igienici sarebbero previsti per il secondo lotto di lavori, anche se è probabile che si tratterà soltanto di una manutezione, dal momento che le società ritengono di potersi limitare a questo prima di interventi strutturali al sistema fognario.



Bucci dal canto suo avrebbe fatto sapere di aver delegato il tutto all'​​​Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico Pietro Piciocchi e al consigliere delegato allo sport Stefano Anzalone. Nel frattempo ieri la Sampdoria e il Genoa avrebbero incontrato il Credito Sportivo, e avrebbero approntato il progetto di ristrutturazione da presentare tra una quindicina di giorni alla Conferenza dei servizi. L'obiettivo, come noto, è quello di ottenere la concessione a 90 anni dell'impianto.