Spesso il mercato delle società vive in simbiosi con determinati agenti e procuratori. Nel caso della Sampdoria ad esempio negli ultimi anni i grandi protagonisti sono sempre stati due agenti in particolare, ossia Giuffrida e Busardò. Durante la finestra di trasferimenti che si è appena conclusa invece va registrato un netto cambio di tendenza.



Nella sessione estiva 2020, il grande protagonista è stato Federico Pastorello con la sua P&P Sport Management, gestita assieme al fratello Andrea e a vari collaboratori. In passato le operazioni erano state quasi nulle, in controtendenza con il mercato attuale che ha portato Keita, Candreva e Adrien Silva. Per la prima volta inoltre la Sampdoria verserà molto probabilmente commissioni piuttosto basse ad agenti e intermediari vari.