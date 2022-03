Durante la ormai celebre trattativa del 2019 per l'acquisto dellatra Gianlucae Massimoalcuni 'tweet' e dichiarazioni dell'ex presidente blucerchiato Enricoavevano suscitato parecchie reazioni e curiosità nel mondo doriano. A distanza di qualche anno, il figlio dell'indimenticabile Paolo Mantovani è tornato a parlare di quella vicenda."Quelle cose non le avrei dette se non le avessi sapute.Conoscendo Luca posso dire solo che lui ha svariati obiettivi nella vita. Io ho una certezza, uno dei suoi desideri principali è tornare alla Sampdoria" ha detto Mantovani a Quelli che la Samp. "Ci sono poche persone che si prefissano degli obiettivi nella vita come fa lui che poi non lo raggiungano. Io non dico che è fatta. Non lo dico perché so delle cose, perché conosco il carattere di luca e faccio una semplice analisi da psicologo e dico che lui ci tiene talmente tanto e chissà non possa succedere…"Quale è secondo Mantovani adesso il ruolo di Ferrero? ". Non perché l’assenza di Ferrero non la vedo ma perché le condizioni economiche della Sampdoria oggi non sono quelle di due anni fa. Vidal ha tutto l’interesse nel trovare una soluzione nel più breve tempo possibile e sappiamo che Ferrero non avrebbe voce in capitolo. Purtroppo alcune cose che lui ha fatto in passato rappresentato una voce in capitolo quindi potrebbero creare degli ostacoli"