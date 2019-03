L'inchiesta lanciata da Pippo Russo su Calciomercato.com, e ripresa ieri da Il Fatto Quotidiano, ha scosso il mondo del calcio. Al centro del dibattito l e plusvalenze 'gonfiate' della Serie A , preparate ad arte per gonfiare i bilanci e risanarli. Un argomento questo che ha coinvolto parecchie squadre, toccando anche lache secondo il quotidiano senza plusvalenze avrebbedi, corrispondenti a più del doppio del fatturato.In realtà, secondo quanto fatto trapelare ieri dal club blucerchiato, il Doria avrebbeper lo stesso importo, derivanti dalle cessioni. Poi andrebbero conteggiate le varie altre partite contabili, come fondi rischi e ratei. Stando alla versione fatta filtrare dalla Samp a Il Secolo XIX per definire concretamente la posizione debitoria andrebbe inoltre rapportato il dato complessivo del passivo all'attivo, e non semplicemente al fatturato. Nella questione viene spesso citato anche Emil, acquistato dai blucerchiati a gennaio per 20 milioni di euro. Cifra piuttosto alta, ma che tiene conto di un portiere molto giovane (classe 1997) già reduce da un ottimo campionato da titolare in Serie B e da una stagione complessivamente positiva in Serie A all'esordio nel massimo campionato. Audero inoltre è pure un punto fermo della Nazionale Under 21 azzurra, altro elemento di cui tenere conto quando si formula una valutazione del calciatore.Ha fatto discutere parecchio anche la quotazione del giovane Daouda Peeters, regista della Primavera ceduto ai bianconeri contestualmente all'affare Audero e valutato circadi euro, pur essendo arrivato a Genova a parametro zero. Un prezzo secondo la Samp in linea con quella che è la valutazione ad oggi dei giovani di prima fascia, come il giovane belga classe 1999.