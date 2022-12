La Sampdoria guarda anche al centrocampo per rinforzare la squadra in vista di una difficile rincorsa alla Serie A. I blucerchiati hanno puntato gli occhi in casa Cremonese, dove gioca Soualiho Meité. Il giocatore di proprietà del Benfica interessa al club genovese, intenzionato a proporre uno scambio alla società lombarda.



La Samp potrebbe mettere sul piatto Alex Ferrari, ma la situazione non è semplice: a complicare la questione c'è il fatto che l'ex Torino e Milan è come detto attualmente in prestito dal Benfica, e servirebbe quindi l'assenso dei portoghesi per cambiare il prestito. Inoltre, va registrata anche la concorrenza su Meité. Per il giocatore si è mosso anche l'Hellas Verona.