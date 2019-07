Laprocede a grandi passi per Emiliano. E' l'attaccante dello, ed ex Atalanta, l'obiettivo numero uno per l'attacco blucerchiato, alla ricerca di un esterno da affidare a mister Di Francesco. Ieri si era diffusa la voce di un'apertura della squadra russa per Rigoni, addirittura si parlava della possibilità che il club di San Pietroburgo avesse già accettato la proposta doriana In realtà secondo Sky Sport ieri ci sarebbe stato un nuovo rilancio doriano, dato che la dirigenza genovese dopo la prima offerta di alcuni giorni fa avrebbe presentato una nuova proposta, strutturata sulla base di un. Nelle prossime ore lo Zenit si riunirà, e deciderà se accettare la proposta blucerchiata per Rigoni, classe 1993 e già transitato in Serie A nella stagione 2018/2019..