La Sampdoria per quanto riguarda il ruolo del trequartista può contare su ben tre alternative: in quella posizione si contendono una maglia da titolare Saponara, Ramirez e persino Caprari. Nonostante ciò però gli uomini mercato di Corte Lambruschini vagliano alcuni nomi per il futuro. Si tratta di calciatori di prospettiva, i classici colpi su cui la Samp sta costruendo le sue fortune grazie alle plusvalenze. Il primo profilo sul taccuino sarebbe quello di Hamed Traoré, fantasista classe 2000 dell'Empoli.



Considerato uno dei più interessanti prospetti della squadra toscana, l'ivoriano cresciuto proprio nelle giovanili del club azzurro ha già racimolato 10 presenze in Serie A in questa stagione, dopo l'esordio in Serie B nello scorso campionato. Già in cadetteria comunque Traoré era riuscito a totalizzare 10 gettoni, specialmente nella parte finale della stagione.



L'altro obiettivo blucerchiato invece milita nel campionato polacco, un terreno di caccia molto fertile per la Samp. Nel Legia Varsavia gioca ​Sebastian Szymanski, nato nel 1999 e di professione anch'egli trequartista. Attualmente è un titolarissimo del Legia, ha disputato 21 gare tra campionato, Coppa e preliminari di Champions e Europa League. Secondo Il Secolo XIX la Samp starebbe valutando di acquistare il calciatore insieme all'Inter, altra società interessata.