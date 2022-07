A Genova, nessuno si aspettava di veder spuntare il nome di Filiptra quelli accostati alla. Invece il club blucerchiato, lavorando sottotraccia, è arrivato ad un passo dalla chiusura dell'accordo con il trequartista serbo. L'operazione pare essere in via di definizione, ed iniziano ad emergere anche i primi dettagli in merito al ritorno del fantasista.Quello di Djuricic era un nome particolarmente ricercato nelle prime settimane di mercato. L'ex Sassuolo, svincolato, poteva fare comodo a parecchie squadre: c'erano stati sondaggi dall'estero, ma la preferenza del calciatore è sempre stata rivolta verso l'Italia. In Serie A, due club erano in pressing su di lui, ossia lae il. Alla fine però a spuntarla è stata la Samp: i blucerchiati, forti del gradimento di Djuricic, che conosce la città e l'ambiente, hanno fatto leva sulla voglia di rivalsa del ragazzo e sono riusciti a spuntarla sulle altre pretendenti.Da Corte Lambruschini hanno messo sul piatto di Djuricic un contratto, con una possibileper la. Cruciali saranno le visite mediche, in programma presumibilmente. Il ragazzo classe 1992 l'anno scorso ha giocato le prime nove partite di Serie A, da titolare, poi un problema muscolare ha ampiamente condizionato la sua stagione. Djuricic è rientrato soltanto a fine anno, per tre spezzoni di gara, ora vorrebbe tornare ad essere decisivo ma le valutazioni finali passeranno dagli esami fisici della prossima settimana.In passato Djuricic si era lamentato della poca considerazione di Giampaolo. In realtà, la presenza dell'allenatore si è rivelataper convincere l'ex Sassuolo. Oltretutto, il mister aveva rivelato in alcune interviste di considerare"Ho visto cose in lui, l'ho consigliato a De Zerbi" aveva rivelato. Parole non di circostanza, rimaste impresse al trequartista. Sarà interessante adesso capire dove Giampaolo collocherà Djuricic: nella prima esperienza alla Samp, spesso faceva la mezz'ala, oggi potrebbe tornare sulla trequarti, in una linea con due tra Damsgaard, Sabiri e Candreva.