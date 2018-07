In pochi si aspettavano a fine luglio di vedere Dennis Praet ancora con la maglia della Sampdoria. Il centrocampista belga era uno degli elementi più chiacchierati e appetiti in casa blucerchiata, già da gennaio quando veniva dato ad un passo dalla Juventus, e probabilmente lui stesso immaginava già una nuova sfida per l'estate. Sino ad oggi, però, nessuno si è presentato alla porta del club di Corte Lambruschini con i 26 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria, che oltretutto scadrà il 10 agosto. E la dirigenza blucerchiata è convinta che nessuno approfitterà dei prossimi 10 giorni per acquistare Praet.



Dopo la fatidica data, il centrocampista belga avrà la quasi assoluta certezza di rimanere alla Samp, e si calerà appieno nella realtà doriana. Sotto questo punto di vista non ci sono dubbi, perchè l'ex Anderlecht viene descritto da tutti - e in particolare dallo stesso Giampaolo, il più felice in assoluto per una sua eventuale permanenza alla Samp - come un professionista esemplare.



Da quel momento in poi, invece, secondo Il Secolo XIX partiranno le contrattazioni per prolungare il contratto del calciatore, attualmente in scadenza a giugno 2020. Non sarà una trattativa semplice, perchè la Sampdoria vorrebbe alzare la clausola del classe 1994. Per farlo però la dirigenza blucerchiata dovrebbe anche aumentare lo stipendio di Praet, che attualmente guadagna già il massimo rispetto agli standard blucerchiati.