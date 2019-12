La Sampdoria ha alcuni paletti da rispettare in vista del mercato di gennaio: alcuni sono stati imposti da Ranieri, che ha chiesto giocatori pronti ed esperti, risparmiando giovani e scommesse, altri sono legate alle disponibilità del club blucerchiato, Per avere innesti, bisogna prima cedere in ugual misura, e l'indiziato numero uno a lasciare Genova a gennaio in attacco è Gianluca Caprari.



Secondo Il Secolo XIX la Sampdoria aspetta dalle pretendenti al calciatore, ossia Parma, Sassuolo e Spal, un'offerta corrispondente alla valutazione che ne fanno i blucerchiati. Da Corte Lambruschini chiedono per Caprari 18 milioni di euro, in alternativa la Samp potrebbe prendere in considerazione uno scambio con la Spal per Petagna oppure con il Sassuolo per Defrel.