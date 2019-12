La voce di un possibile interessamento del Torino per Gaston Ramirez aveva spaventato non poco i tifosi della, che riconoscono nell'uruguaiano uno dei calciatori più in forma della stagione. Pare però difficile che l'ex Bologna possa lasciare la squadra a gennaio.A smorzare i rumors ci ha pensato la stessa Sampdoria, che ha blindato il giocatore. Da Corte Lambruschini a Il Secolo XIX hanno dichiarato: "​A noi, comunque Ramirez in quanto attualmente titolare è considerato". La posizione della società sembra quindi smentire la possibile partenza del calciatore in questa sessione di mercato.