La Sampdoria sa di essere ormai ad un passo dal perdere Lucas Torreira. Il regista uruguaiano, attualmente impegnato ai Mondiali, è il promesso sposo dell'Arsenal, che verserà nelle casse del club blucerchiato circa 30 milioni di euro. Per sostituirlo, la dirigenza doriana sonda varie piste: quella forse più suggestiva in questo momento conduce a Leandro Paredes.



Il centrocampista è un pallino sia del tecnico Giampaolo, che lo aveva lanciato a Empoli, sia del nuovo dirigente di Corte Lambruschini Sabatini, colui che lo aveva portato in Italia. La trattativa per il centrocampista classe 1994 però non è affatto semplice. Lo Zenit San Pietroburgo, che lo ha acquistato soltanto un anno fa dalla Roma, chiede tanto. L'ex squadra di Mancini vuole circa 20 milioni per il calciatore argentino. La Samp invece spera di limare verso il basso le richieste dei russi, forte anche della volontà di Paredes, che desidera tornare in Italia. E l'ambiente migliore per rilanciarsi sarebbe quello blucerchiato, tra Giampaolo e Sabatini.



C'è poi però un altro ostacolo piuttosto ingombrante da superare: l'ingaggio dell'ex Boca è attualmente troppo elevato per il parametri della Samp. Anche in questo caso, Paredes dovrà diminuire le sue pretese salariali. Solo così il matrimonio con il Doria potrà celebrarsi.