Larisponde picche alla. Nei giorni scorsi il club viola si sarebbe mosso con quello blucerchiato per Gianluca, che al momento viene considerato da Corte Lambruschini cedibile ma solo a fronte di un'offerta importante. A chiedere esplicitamente il calciatore sarebbe stato il neo allenatore dei toscani, Beppe Iachini, ma la prima offerta della Fiorentina non avrebbe convinto la Samp.Commisso avrebbe proposto. La cifra ovviamente viene considerata troppo bassa dalla Sampdoria, che sino a poco tempo fa veniva valutato dal Doria almeno 14 milioni. La dirigenza genovese secondo Sampnews24.com avrebbe quindi respinto al mittente l'assalto a Caprari, almeno per il momento.