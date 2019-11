Non solo attacco: la missione della Sampdoria, per questo mercato di gennaio, è anche quella di puntellare la difesa e per tale motivo nel mirino blucerchiato sarebbe finito anche un esubero della Roma, ossia il centrale Juan Jesus. Il giocatore brasiliano è finito ai margini della società giallorossa, in questa stagione è stato impiegato con il contagocce, e lo stesso Ranieri lo avrebbe indicato come rinforzo giusto per la formazione genovese.



Arrivare a Juan Jesus però non sarà affatto semplice per la Samp. I problemi sono sostanzialmente tre: uno riguarda le tante pretendenti (anche estere) che si sono mosse per il calciatore. L'ex Inter potrebbe essere solleticato da un'esperienza lontano dall'Italia, magari in Premier League. Altro aspetto di cui tenere conto è, come sempre, l'alto ingaggio che attualmente il calciatore percepisce dalla Roma. Jesus ha un contratto sino a giugno 2021 a 2,2 milioni netti a stagione, cifra fuori portata per la Samp che dovrebbe impegnarsi in uno sforzo economico importante.



C'è poi anche un fattore legato alla volontà della Roma: il Doria vorrebbe imbastire l'operazione in prestito, inserendo al massimo un diritto di riscatto, mentre il ds giallorosso Petrachi ha bisogno di monetizzare per andare a rinforzare la Roma, in difesa - dove l'infortunio di Zappacosta e i problemi fisici di Spinazzola non lasciano tranquilli i giallorossi - e pure a centrocampo. Per la Roma è più facile ricevere liquidità da campionati come quello inglese, piuttosto che dall'Italia. La Samp dal canto suo cercherà di far leva sulla presenza a Genova di Ranieri, che l'anno scorso ha spesso impiegato da titolare Juan Jesus.