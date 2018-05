Il calciomercato non riguarda soltanto i giocatori. Spesso, ad entrare nel vortice degli scambi tra squadre sono gli stessi dirigenti. Capita così che in un club come la Sampdoria non siano soltanto i calciatori messi in mostra da Giampaolo a solleticare le altre società, ma pure quelli che si occupano dei colori blucerchiati da dietro le scrivanie. E' il caso, ad esempio, del direttore sportivo Carlo Osti, del responsabile dell'Area Tecnica Daniele Pradè, del ds delle giovanili Riccardo Pecini e del segretario generale Massimo Ienca.



In Serie A, Osti e Pradè sono molto richiesti, anche perchè il loro contratto scadrà a giugno e Ferrero non ha ancora proposto loro un rinnovo. Sul ds è forte l'interesse del Sassuolo: secondo Il Secolo XIX il paron Squinzi riterrebbe quello di Osti il profilo perfetto da cui far ripartire il progetto neroverde. E oltretutto l'imprenditore avrebbe puntato anche Pecini, seguito dall'Empoli, dal Napoli e dal Tottenham. Per il direttore sportivo blucerchiato però si starebbe muovendo anche la Cremonese in cerca di rilancio. Il nuovo d.g. Armenia potrebbe sondare con un contatto telefonico Osti già nel corso della prossima settimana.



Per Pradè invece sembra essersi raffreddata l'opzione Udinese. L'ex Fiorentina però è l'oggetto dei desideri dell'ambizioso Venezia. In caso di promozione in Serie A, la squadra di Tacopina vorrebbe ripartire proprio dalla figura di Pradè come direttore generale. Anche Massimo Ienca ha una pretendente: lo vuole la Roma, indipendentemente da un eventuale ritorno nella capitale di Massara.