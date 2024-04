Sampdoria, ecco l'esito degli esami di De Luca: c'è lesione, i possibili tempi di recupero

Ancora una volta, l'ennesima in questo campionato disgraziato, lasi trova a fare i conti con una lesione muscolare, tra l'altro capitata ad uno dei giocatori più in forma tra quelli a disposizione di Andrea Pirlo, ossia Manuel. Si era capito subito sabato che il problema fosse di natura muscolare: a metà primo tempo della partita con il Sudtirol il centravanti si è toccato la parte alta della gamba, nella parte posteriore, ha provato a stringere i denti ancora qualche minuto ma poi ha chiesto il cambio.Oggi gli esami a cui è stato sottoposto De Luca, unaper approfondire meglio l'entità dell'infortunio, hanno evidenziato una "l". Ovviamente il calciatore ha già iniziato le terapie, e quantificare precisamente i tempi di ritorno dopo un acciacco del genere non è mai facile, ma comunque la sensazione è che serviranno almenoper riaverlo in gruppo. Il giocatore poi dovrà recuperare forma e disponibilità.

La stagione di De Luca quindi potrebbe virtualmente quasi considerarsi, salvo playoff. La data più plausibile per un rientro, considerando anche che la Samp vorrà necessariamente evitare ricadute - altra tipicità della stagione - potrebbe essere il 10 maggio,perché nel frattempo il Doria affronterà sabato lo Spezia, il sabato successivo il Como, poi dopo appena quattro giorno il Lecco nell'infrasettimanale e poi ancora la Reggiana il sabato successivo. Impegni ravvicinati, in cui è difficile pensare di poter lanciare De Luca.