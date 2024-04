Sampdoria, le pagelle di CM: Verre torna invisibile, Borini fatica da centravanti

Sampdoria-Sudtirol 0-1: reattivo di piede su Odogwu quando il Sudtirol ha la prima occasione. Il tiro di Tait si infila all’angolino, e non lo vede partire. Fa una gran parata sul destro di Arrigoni da fuori.: gioca un buon primo tempo, ma lascia troppo spazio a Odogwu quando la punta lavora il pallone per Tait.(dal 25’ s.t.: entra ma sembra un po’ condizionato dagli acciacchi che si trascina da tempo. Non è il solito Depaoli).: qualche buona chiusura, alternata a qualche svarione. Dietro però tutto sommato tiene bene, il Doria rischia poco.

la difesa paradossalmente è il reparto meno in sofferenza. Il gol arriva da un’azione abbastanza casuale degli ospiti, quello che manca è la pericolosità dal centrocampo in su oggi. Vero che il Doria prende un gol a partita, ma i centrali hanno poche colpe specifiche nella partita odierna.: una bella chiusura nel primo tempo, ma poca spinta in avanti.: appena ha lo spazio, cerca la conclusione. Nel primo tempo cerca sempre di liberare il suo sinistro, senza però trovare l’angolino giusto. Cala nella ripresa e sbaglia tanti passaggi.

: in mezzo è quello che ci crede di più. Sfodera alcune chiusure importanti, lotta ed è sempre vicino all’azione.: qualche guizzo,ma oggi non molto incisivo. A centrocampo serve un altro passo.(dal 18’ s.t.: Pirlo gioca il tutto per tutto con una Samp a trazione anteriore. Lo spagnolo va a fare il trequartista largo a sinistra, con Alvarez a destra e Borini in mezzo. Appare evidente il suo desiderio di riprendersi quanto gli è stato tolto dall’infortunio, dà qualche segnale incoraggiante. La qualità è rimasta e si vede).

: più offensivo di Stojanovic, anche se in occasione del vantaggio ospite è un po’ fuori posizione. Ci si aspettano più sgroppate a sinistra dall'esterno.torna il Verre avulso dal gioco che abbiamo visto per lunghi tratti di stagione. Sbaglia sempre la scelta, mollo e poco reattivo.(dal 18’ s.t.batte un paio di corner, tenta un paio di scambi ma poco altro).: si vede che ha voglia di spaccare il mondo, ma è sfortunato perché dopo solo un quarto d’ora si ferma per l’ennesimo problema muscolare accusato dalla Samp in questa stagione.

(dal 22’ p.t.: quello del centravanti non è il suo gioco. Fatica a tenere la squadra alta, diverso il discorso quando ha la palla nei piedi. Il problema è che di passaggi giocabili gliene arrivano molto pochi).All.oggi Valente lo ingabbia e lo incarta. Il Sudtirol si chiude, riparte e infilza la Samp alla prima palla buona. Il pressing asfissiante a centrocampo toglie lucidità alla squadra genovese, in avanti i blucerchiati creano poco e niente, mancano di mordente e incisività. Era una partita da non sbaglire, e il Doria la ceffa in pieno.