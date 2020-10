Tra le trattative di mercato per la Sampdoria saltate in extremis c'è anche quella che avrebbe dovuto portare Omar Colley a Londra, più precisamente al Fulham. La formula prescelta sarebbe stata quella del prestito con obbligo di riscatto, ma alla fine l'operazione non è andata in porto. 'Colpa' della burocrazia inglese, sembrerebbe.



L'Inghilterra infatti non concede a calciatori extracomunitari il permesso di lavoro temporaneo a meno che non abbiano disputato il 75% di partite ufficiali negli ultimi due anni con una Nazionale non al di sotto del 70° posto nel ranking Fifa. Il Gambia attualmente è 149°, e quindi non sarebbe stato possibile approfittare della clausola.



Un'altra opzione studiata dalle parti sarebbe stata quella del ricongiungimento familiare, dal momento che moglie e figli di Colley vivono a Londra, ma senza avere la residenza nella Capitale. Avrebbero dovuto prenderla, ma secondo Il Secolo XIX non erano a disposizione i tempi tecnici e questo ha fatto saltare la trattativa, spingendo il Fulham a prendere l'ex compagno di reparto di Colley, ossia Andersen.