Carlo Osti non è più il direttore sportivo della Sampdoria. La comunicazione ufficiale di ieri lascia intendere come da parte del club blucerchiato non ci sia la volontà di arrivare a un accordo economico fra le parti, considerando che alla fine dello scorso campionato il contratto di Osti (in scadenza) era stato allungato sino al 30 giugno 2023: appare chiara la volontà della società di percorrere la strada di un possibile licenziamento per giusta causa.



Il presidente Massimo Ferrero gli imputa le mancate cessioni nello scorso mercato estivo: Damsgaard e Thorsby su tutti, che avrebbero dovuto dare ossigeno alle casse societarie in una situazione generale sul piano economico oggi decisamente complessa. I primi sei mesi del 2021, ancora sull’onda dell’effetto-Covid, hanno fatto registrare un disavanzo di bilancio pesante stimato intorno ai 18-19 milioni di euro. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Osti si è affidato all'avvocato Mattia Grassani.