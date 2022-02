Tutto confermato, non dovrebbero esserci sorprese: la Sampdoria ha scelto Sebastian Giovinco per sostituire Manolo Gabbiadini da qui al termine della stagione. L'attaccante svincolato in questi giorni si allenava con il Toronto, e nella notte è partito dal Canada per arrivare a Genova. Il calciatore è atteso in Liguria per la tarda serata, e domattina sosterrà le visite mediche presso il Laboratorio Albaro.



Secondo Sampnews24.com si tratterà di esami approfonditi perché Giovinco, dopo l'esperienza all'Al -Hilal, non gioca una partita ufficiale da parecchi mesi. In seguito l'ex Juventus e Parma si recherà nella sede di Corte Lambruschini, per firmare il contratto sino al 30 giugno 2022, comprendente anche un'opzione per la prossima stagione. Mercoledì mattina il fantasista sarà agli ordini di Giampaolo per il suo primo allenamento blucerchiato.