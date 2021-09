Nelle scorse settimane si era ipotizzato un rientro di Manolo Gabbiadini, infortunato da inizio stagione, in tempo per la sfida con l'Udinese. La previsione della Sampdoria, però, sembra essersi rivelata un po' troppo ottimistica. Il termine, infatti, sembra essersi spostato un po' più in là, per la precisione dopo la sosta.



Ad aver quantificato in questi termini i tempi è stato lo stesso mister Roberto D'Aversa. L'allenatore ha evidenziato i due momenti chiave, il primo con il rientro in gruppo del calciatore, in programma la prossima settimana, mentre la sua disponibilità probabilmente arriverà soltanto dalla sfida con il Cagliari, in programma il 16 ottobre in Sardegna.