Una delle ultime operazioni effettuate dalla Sampdoria nel mercato invernale ha coinvolto l'attaccante Antonino La Gumina, arrivato in blucerchiato per sostituire il partente Caprari. L'attaccante, che vanta anche il primato di acquisto più costoso della storia dell'Empoli, si è trasferito a Genova con una formula piuttosto singolare.



La squadra toscana infatti lo ha ceduto in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto per la Sampdoria, subordinato al raggiungimento di alcuni obiettivi molto semplici. L'Empoli attualmente non ha incassato nulla dalla cessione di La Gumina, ma tra un anno e mezzo la Samp sarà tenuta a pagare 7,5 milioni al patron Corsi, compresi i bonus. Inoltre, scrive Pianetaempoli.it, gli azzurri avrebbero mantenuto anche una percentuale sulla futura rivendita del calciatore classe 1996, pagato a suo tempo 9 milioni dal Palermo.