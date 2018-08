La Sampdoria e Albin Ekdal sono ormai promessi sposi: gli aggiornamenti che filtrano in merito alla trattativa tra il club blucerchiato e il centrocampista svedese sono infatti decisamente incoraggianti. L'ex Juventus, Siena e Cagliari si appresta infatti a diventare un nuovo giocatore doriano, perchè il rilancio della Samp ha portato alla fumata bianca tra i club.



All'Amburgo andranno circa 2 milioni di euro, secondo Sky Sport la trattativa sarebbe ai dettagli, le due dirigenze starebbero definendo proprio in queste ore le ultime questioni relative ai bonus. Domani o lunedì invece è prevista la partenza del giocatore per Genova, per visite mediche e firma sul contratto.