Albinha ormai superato l'emergenza Coronavirus. Nella sua casa di Genova, il centrocampista dellaha affrontato il virus e la quarantena, e ora sembra pronto a riprendere una sorta di 'normalità', ovviamente nei limiti del possibile: "Sto bene da diversi giorni. Sembra che il virus abbia lasciato il corpo e non me lo sento più. In realtà non stavo così male.. Un po' di febbre, mai alta, un po' di mal di testa, un po' di dolori articolari e così via" ha raccontato a Expressen.se."Ovviamente non è stato piacevole risultare positivo al test, ma mi sono reso conto subito che". Ekdal a quel punto ha dovuto affrontare alcune 'prove' inedite: "Cucinare per te per 17 giorni non è divertente. È stressante, ma più o meno tutta l'Italia si trova nella stessa situazione. Si tiene duro insieme e si fa ciò che è necessario per noi per andare avanti".Lo scenario da casa Ekdal è abbastanza surreale: "Vedo una grande strada dalla mia finestra, è deserta. Ci sono poche persone in giro e tutti quelli che sono fuori indossano la mascherina., hanno capito che devono assumersi le proprie responsabilità, fare ciò che gli viene chiesto e ascoltare il Primo Ministro. Si spera che tutto ciò abbia un effetto e che possa tornare a una vita normale entro poche settimane".L'ultimo pensiero di Ekdal oggi è il pallone: "Non sto davvero pensando al calcio in questo momento" conferma. L'unica cosa che conta è tornare a un qualche tipo di normalità, che le persone si sentano meglio e non debbano perdere il lavoro.".