La Sampdoria, da domani, sarà chiamata alla difficile impresa di tenere in equilibrio il bilancio senza indebolire la squadra. Non è più necessario racimolare i 25 milioni di euro previsti qualche tempo fa, dovrebbero bastarne una decina, ma il compito di Osti e Faggiano sarà piuttosto complesso. Ci sono esuberi da piazzare, riscatti anticipati da perfezionare e, soprattutto situazioni spinose da sciogliere, come quella di Albin Ekdal.



Il centrocampista svedese, scrive La Gazzetta dello Sport, vedrà il suo contratto scadere a giugno, e il suo futuro non è ancora chiaro. Il mediano, titolare nelle gerarchie di D'Aversa, è seguito in maniera pressante dal Copenhagen, ma sarebbe una perdita importante per il Doria durante l'inverno. Si tratta di una situazione delicata, per la Samp, da sciogliere il prima possibile considerando il peso di Ekdal all'interno dello scacchiere blucerchiato.