La psicosi da Coronavirus non colpisce soltanto le persone comuni, ma anche i calciatori, che pure sono sottoposti a rigorosi controlli in merito al loro stato di salute. Ad ammetterlo è il centrocampista della Sampdoria Albin Ekdal, contattato dall'emittente svedese Viasat: "​C'è grande preoccupazione. Domenica scorsa avremmo dovuto giocare la partita ma è stata rinviata" ha spiegato il giocatore. "Dove vivo non ci sono ancora casi, quindi la situazione è abbastanza tranquilla. Ma certamente si nota una certa preoccupazione. Per esempio l’asilo di mia figlia ha chiuso".



Ekdal ha parlato anche della sua reazione alla vicenda: "Per il momento sono abbastanza calmo ma se emergesse un caso qui a Genova probabilmente non sarei così sicuro come lo sono ora. Ma finora è tutto abbastanza tranquillo e vivo la mia vita come al solito. Ovviamente nello spogliatoio si parla molto dello stato del virus e su quali misure possiamo prendere per proteggerci".



Preoccupato per la sorte dei compagni è anche l'ex giocatore della Sampdoria Jeison Murillo, oggi in Spagna al Celta Vigo. Il colombiano ha toccato l'argomento in conferenza stampa: "​Ho parlato con alcuni colleghi di Genova e ovviamente la situazione è allarmante, ma sono questioni che vengono tenute sotto controllo nella città. I giocatori sono tranquilli, ma bisogna stare attenti, la sicurezza di ogni famiglia è fondamentale. Spero che tutto si possa risolvere al più presto".