In casa Sampdoria, Marco Giampaolo spera di recuperare qualche pedina in vista della partita con la Salernitana. La questione dell'attacco sembra abbastanza complessa, ma forse l'allenatore blucerchiato potrebbe riavere un giocatore importante come Albin Ekdal.



Lo svedese è out da qualche tempo, ha saltato Roma e Bologna e prima ancora la seconda gara della sua Nazionale a causa di una fascite plantare, anche ieri si è allenato a parte ma l'affaticamento muscolare causato dall'infortunio sembra essere in netta diminuzione. In maniera inversamente proporzionale, con il rientrare del problema aumentano le sua chance per una convocazione. Difficile però pensare ad un impiego dal primo minuto. Più probabile, invece, una staffetta magari a gara in corso con Rincon.