Da ormai qualche settimana, in casa Sampdoria vengono monitorate con attenzione le condizioni di Albin Ekdal. Il centrocampista blucerchiato ha saltato la seconda partita con la Nazionale a causa di un affaticamento muscolare dovuto alla fascite plantare, che da tempo lo condiziona, e non è stato impiegato neppure con Roma e Bologna. Ora però, in vista della Salernitana, il mediano potrebbe tornare a disposizione.



La rifinitura di oggi è decisiva per valutare un suo eventuale impiego, ma le quotazioni dell'ex Cagliari sono in netto rialzo. Ekdal potrebbe addirittura anche partire titolare, per poi magari essere sostituito a gara in corso. Giampaolo a breve deciderà sulla sua convocazione, ma la sensazione è che l'affaticamento sia ormai superato.