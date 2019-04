La sconfitta rimediata con la Roma pesa eccome per la Sampdoria, ma Marco Giampaolo è pronto a preparare il derby della Lanterna. E da questo punto di vista arrivano buone, anzi, ottime notizie dall'infermeria. L'emergenza che ha colpito il club doriano negli ultimi tempi sembrerebbe ormai quasi agli sgoccioli.



La prima situazione, quella più immediata, riguarda il pieno recupero di Albin Ekdal. Il centrocampista svedese ha fatto sapere ad alcuni tifosi sabato sera in tribuna al Ferraris di essere ormai pronto a rientrare: gli sono stati tolti i punti, non avverte più fastidio, e il brutto taglio al ginocchio rimediato con la Svezia sembra ormai un ricordo. Ci sarà per la stracittadina.



Procede benone anche il recupero di Gianluca Caprari, operato a gennaio, e quello di Edgar Barreto. L'attaccante e il centrocampista venerdì e sabato si sono messi a disposizione dello staff sanitario blucerchiato, lavorando con il preparatore Catalano e con il riabilitatore Borino. Caprari secondo Il Secolo XIX potrebbe provare il recupero lampo e rientrare tra i convocati già domenica, con addirittura due o tre partite di anticipo rispetto a quanto preventivato al momento dell'operazione. Anche Barreto potrebbe farcela per la stracittadina: sono passati cinque mesi dalla lesione al flessore rimediata contro il Torino all'andata, un problema muscolare riacutizzato poi da alcuni fastidi al polpaccio che hanno privato Giampaolo di un'arma in più a centrocampo.