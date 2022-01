La Sampdoria, in questa finestra invernale di mercato, dovrà occuparsi anche del futuro di Albin Ekdal. Il centrocampista, molto importante negli equilibri di D'Aversa, è in scadenza di contratto e il rinnovo tarda ad arrivare. La notizia che farà piacere ai tifosi blucerchiati, però, è la forte volontà dello stesso giocatore di rimanere a Genova.



Ekdal infatti avrebbe fatto sapere di voler continuare la sua esperienza in blucerchiato, ma non è ancora chiara la posizione di Corte Lambruschini in merito al suo eventuale prolungamento. Ciò ha ovviamente iniziato a smuovere alcune voci di mercato, perché secondo La Repubblica avrebbero chiesto informazioni sul numero 6 doriano l'Udinese, il Cagliari e, all'estero, il Copenaghen.