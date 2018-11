Tra i vari nomi per le prossime sessioni di mercato della Sampdoria figurano anche colpi di prospettiva. Ad esempio quello di Xian Emmers, centrocampista classe 1999 di proprietà dell'Inter ma prestato in estate alla Cremonese. Con la maglia del club lombardo il calciatore belga cresciuto tra le giovanili del club nerazzurro e quelle del Genk ha già totalizzato 9 presenze, attirando gli interessi degli addetti ai lavori.



La Sampdoria però monitorava già da tempo il giocatore, vero e proprio pallino di Giampaolo. Nei giorni scorsi inoltre il suo nome era stato accostato a Corte Lambruschini anche all'interno di una possibile trattativa per Andersen, difensore doriano che tanto piace ad Ausilio. A frenare la possibile operazione però ci ha pensato il direttore sportivo della Cremonese, Leandro Rinaudo, che ha chiuso ad un possibile addio di Emmers a gennaio: "Xian rimarrà qui fino a giugno – ha detto il dirigente a fcinternews.it –, come stabilito con l’Inter la scorsa estate. Poi, a fine stagione, rientrerà a Milano e sarà il club nerazzurro a occuparsi del futuro". Solo a quel punto la Samp potrà trattare con l'Inter per il futuro del suo gioiello.