Sampdoria-Empoli (calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) chiude la 35esima e quartultima giornata di campionato in Serie A. I blucerchiati sono ultimi in classifica e già retrocessi in Serie B, sperando di evitare il fallimento della società. Dall'altra parte i toscani sono praticamente salvi, anche manca ancora la certezza aritmetica che può arrivare già stasera.



Stankovic deve rinunciare agli infortunati Audero, Conti, Leris, Sabiri e Pussetto. De Winter è l'unico indisponibile per Zanetti, che punta sull'ex di turno Ciccio Caputo. Quest'ultimo è tornato in Toscana nello scorso mercato di gennaio con la formula del prestito, con l'obbligo di riscatto che scatterà al raggiungimento della salvezza.

Arbitra Feliciani, assistito da De Meo e Pagnotta con Perenzoni quarto uomo, Banti e Sozza al Var.



PROBABILI FORMAZIONI



SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini. All. Stankovic.



EMPOLI (4-2-3-1): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Grassi, Marin; Baldanzi, Henderson, Cambiaghi; Caputo. All. Zanetti.