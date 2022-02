Sampdoria-Empoli apre il sabato della 26esima giornata di Serie A, la settima del girone di ritorno con calcio d'inizio al Ferraris di Genova a partire dalle 15. Due formazioni che stanno attraversando un momento simile con i blucerchiati allenati da Marco Giampaolo che arrivano alla sfida dopo il ko di misura ma senza storia ottenuto contro il Milan che ha cancellato il 4-0 della gara precedente vinta contro il Sassuolo. Una vittoria in casa Empoli manca invece da inizio dicembre in campionato, ma i 3 pareggi nelle ultime 4 gare hanno consentito ad Aurelio Andreazzoli di mantenere un margine di 8 punti proprio sulla Samp.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Sampdoria-Empoli, calcio d'inizio sabato ore 15 sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per i dispositivi mobile e pc, la gara sarà visibile anche in streaming tramite l'app dedicata.



LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Magnani, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.