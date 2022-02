E', in programma oggi alle 15, il primo match del sabato della, tornato da poco sulla panchina dei blucerchiati, affronta un'altra squadra che ha fatto parte della sua storia di allenatore in un match delicatissimo, soprattutto per i colori blucerchiati. La Sampdoria, con 23 punti, è a +2 sul terz'ultimo posto e non può più permettere passi falsi. L'obbligo è quello di migliorare un andamento che nelle ultime cinque partite ha visto quattro sconfitte e una sola vittoria. Più tranquilla la situazione dell'Empoli di, che viaggia a metà classifica con 31 punti e che, come i padroni di casa, non arriva da un bel periodo, con tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Tutti in campo a Marassi alle 15,(4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sabiri; Caputo, Quagliarella. All. Giampaolo(4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Benassi; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli