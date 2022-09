A caldo, dopo la partita con lo Spezia, lasi è trovata a difendere la posizione di. Il direttore sportivo blucerchiato Carlo Osti, nel post gara, aveva confermato la fiducia della società nel tecnico, annunciando che il mister sarebbe stato in sella anche per la partita con il Monza.Poi, però, hanno cominciato ad emergere i dubbi in seno a Corte Lambruschini. La dichiarazione, condivisa (pare) con il resto della dirigenza in seguito all’incontro tenutosi immediatamente dopo la sconfitta nella pancia del Picco, è statanelle ore successive. Le riflessioni, scrive Il Secolo XIX, sarebbero state fatte anche con la famiglia. Alla fine, però, si sarebbe deciso di rimandare tutto ad oggi.La necessità era quella di un confronto netto, a Giampaolo potrebbe essere concessa anche una, ossia sino al 2 ottobre. In quel caso, la partita con il Monza diventerebbe realmente l’ultima spiaggia. Comunque, il cambio dell’allenatore avrebbe poco significato, perché le responsabilità del momento sono condivise. Potrebbero variare anche dinamiche interne, ruoli e posizioni a livello societario. Per il momento, comunque, Giampaolo non ha ricevuto comunicazioni né in un senso né nell’altro.