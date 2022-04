Sono ore infuocate in casa Sampdoria, dopo la sconfitta rimediata con la Salernitana e la pesante contestazione dei tifosi, che hanno atteso la squadra presso l'hotel sede del ritiro. Uno dei temi toccati dalla società, nelle ore successive alla debacle con la Salernitana, è la posizione del tecnico Marco Giampaolo.



La dirigenza ha incontrato il mister dopo la gara, e poi successivamente presso l'AC Hotel. La posizione di Corte Lambruschini, però, si è da subito orientata verso una riconferma di Giampaolo. Escluso, almeno per il momento, un allontanamento dell'allenatore e un possibile ritorno sulla panchina genovese di Roberto D'Aversa. Anche l'ipotesi di un ritiro a Verona, o comunque una partenza anticipata per la sfida con i gialloblù, per il momento non sembra trovare conferme.