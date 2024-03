Sampdoria, Esposito e Pedrola in panchina dopo la sosta? Benedetti e Verre...

Lorenzo Montaldo

Migliorano le condizioni di alcune delle pedine chiave della Sampdoria: la speranza dello staff doriano è che finalmente, alla ripresa dopo la sosta, mister Pirlo possa scegliere tra varie opzioni di formazione. Sarebbe di fatto la prima volta da inizio stagione, visti i tanti giocatori infortunati in questo campionato. Tra i giocatori attualmente out e più importanti vanno ricordati ovviamente Sebastiano Esposito ed Estanis Pedrola.



Esposito si è fermato dopo l'Ascoli per un problema muscolare, una lesione che lo ha tenuto fuori con il Bari. L'ex Inter sta seguendo il suo iter di recupero tra terapia e fisioterapia, verrà monitorato costantemente dalla Samp ma la speranza dei doriani è quella di poterlo portare almeno in panchina con la Ternana il 1 aprile.



Nella partita con gli umbri potrebbe rivedersi anche Estanis Pedrola, assente da inizio ottobre per la lesione al bicipite femorale destro, e successive ricadute. Ieri lo spagnolo però si è allenato in gruppo, così come la settimana prima. L'ex Barça non è stato portato in panchina con il Bari a titolo precauzionale, ma la sensazione è che nei prossimi dieci giorni Pedrola potrà ritrovare la brillantezza fisica per potersi magari rivedere per qualche minuto con la Ternana.



Durante la seduta di ieri, altri due giocatori a lungo assenti sino ad oggi, Leonardo Benedetti e Valerio Verre, hanno lavorato a parte. Seduta differenziata ma programmata per i due calciatori, che cercheranno di tornare dopo la sosta in condizioni pari a quelle dei compagni, lasciandosi alle spalle i problemi degli scorsi mesi. Sempre impegnati nei rispettivi programmi di recupero Ricci, Conti e Piccini.