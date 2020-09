Il giorno dopo la sconfitta con il Benevento, a Bogliasco è suonato l’allarme. I sei gol presi in due partite, e la mancanza di carattere dimostrata, preoccupano non poco la Sampdoria e i suoi dirigenti. Per questo motivo ieri mattina è andato in scena un colloquio con un Massimo Ferrero furioso che ha incontrato Claudio Ranieri, il direttore sportivo Carlo Osti e il responsabile dello scouting Riccardo Pecini.



Durante il faccia a faccia, il Viperetta è stato descritto da Il Secolo XIX come ‘furibondo’ e deluso. “Toni forti, parole non certo all'acqua di rose. Rivolte all'indirizzo di tutti, nessuno escluso” scrive il quotidiano. Ranieri si sarebbe preso la responsabilità della sconfitta, aggiungendo di essere sicuro di invertire la rotta. Ferrero avrebbe detto “Se vinci 2-0 non puoi alla fine perdere 2-3, è impensabile” rimarcando anche gli sforzi fatti per arrivare ai due acquisti, Candreva e Keita. A preoccupare ora è il ciclo di ferro con Fiorentina, Lazio, Atalanta e derby in rapida successione. In mezzo, la sosta per le Nazionali, che Ranieri potrà usare per ricompattare il gruppo.