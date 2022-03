Una delle prestazioni peggiori di quelle offerte dai giocatori della Sampdoria a Udine è stata probabilmente firmata Antonio Candreva. Lo stesso Marco Giampaolo lo ha sottolineato: “C'è bisogno del vero Candreva, non di quelli che si accende e si spegne”. Il giocatore sino ad oggi era stato probabilmente il migliore tra i blucerchiati, con 7 gol e 10 assist era diventato il vero e proprio punto di riferimento della squadra. Anche con D’Aversa aveva vissuto alcune battute a vuoto, e ora l’allenatore doriano vuole assolutamente recuperarlo.



Secondo Il Secolo XIX potrebbe svolgersi anche un faccia a faccia tra il tecnico e Candreva prima della partita con la Juve, anche perché l’obiettivo salvezza non può prescindere da Candreva. Giampaolo cercherà in questi giorni di capire costa sta succedendo al calciatore classe 1987, e potrebbe anche decidere di rimodulare un po’ i compiti di Candreva, anche se c’è poco margine per quanto riguarda la sua posizione. Nel 4-3-1-2, l’ex Inter può fare solo la mezz’ala. Difficile rivederlo trequartista, come con lo Spezia, al massimo Giampaolo potrebbe impiegarlo da seconda punta