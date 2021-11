In una lunga intervista, rilasciata a Il Secolo XIX, il direttore sportivo della Sampdoria Daniele Faggiano ha parlato a lungo anche del presidente blucerchiato Massimo Ferrero: "A noi tutti non ha mai fatto mancare nulla. Né oggi, né da come mi hanno detto anche nei sette anni precedenti. Il continuare a tirare in ballo vicende che con la Sampdoria non hanno nulla a che vedere in maniera diretta non giova a nessuno. Anzi, può solo creare alibi o destabilizzare un ambiente che soprattutto in questo momento ha solo bisogno di ritrovarsi in piena armonia".



Faggiano ha parlato anche di mercato: "La squadra in estate è stata ritoccata il meno possibile rispetto a quella del campionato precedente. Valuteremo, ma non posso dire di non essere soddisfatto dei calciatori che abbiamo. Se potessi fare un acquisto oggi, comprerei serenità e tranquillità.