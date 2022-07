Il direttore sportivo della Sampdoria Daniele Faggiano ieri era in missione a Dimaro. Il dirigente blucerchiato si è recato nel ritiro del Napoli, per discutere con il club di De Laurentiis alcune possibili trattative di mercato. Una, ad esempio, riguarda il secondo portiere doriano, da individuare dopo l'addio di Falcone.



Secondo Il Secolo XIX la Samp avrebbe chiesto informazioni su Nikita Contini, estremo difensore italiano con cittadinanza ucraina, cresciuto nelle giovanili azzurre e l'anno scorso impiegato in cadetteria, tra Crotone e Vicenza. Classe 1996, è sempre stato prestato dal Napoli a varie società, e vanta già un trascorso in Liguria, nel 2019-2020 tra i pali dell'Entella.