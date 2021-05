La questione direttore sportivo in casa Sampdoria sembrava ormai risolta, con il possibile rinnovo di Carlo Osti, ma la corsa a Daniele Faggiano pare comunque ancora aperta. Anzi, al netto del corteggiamento della Cremonese per Osti, l'ingaggio di Faggiano non sarebbe alternativo al prolungamento dell'attuale ds, bensì complementare ad esso.



Secondo Il Secolo XIX la volontà di Ferrero sarebbe quella di trattenere Osti alla Sampdoria, avendo già preparato il rinnovo, studiando però nel contempo un nuovo ruolo per Faggiano, tale da non sovrapporre le cariche con Osti. L'ex ds rossoblù è ancora sotto contratto con il Genoa, ma pare che Preziosi sia disponibile a farsi carico di parte dello stipendio di Faggiano, da circa 750 mila euro a stagione fino al 2023.