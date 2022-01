Una delle prime cessioni in casa Sampdoria sembrava destinata ad essere quella del portiere Wladimiro Falcone. L'estremo difensore blucerchiato pareva destinato alla Spal, per trovare continuità di impiego, ma in realtà la trattativa al momento risulta bloccata.



I motivi alla base dell'interruzione sono sostanzialmente due: il primo riguarda la positività di Falcone al Covid, cosa che ovviamente ha rallentato la trattativa. Il secondo coinvolge la difficoltà da parte della Samp di trovare un sostituto. Il prescelto, ossia Sepe del Parma, sta ancora trattando infatti la rescissione con i gialloblù.