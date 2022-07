C'è un giocatore della Sampdoria che attrae molto per il basso ingaggio e l'affidabilità dimostrata quando è stato chiamato in causa. Si tratta di Wladimiro Falcone, estremo difensore blucerchiato molto chiacchierato e corteggiato in questi giorni.



Il portiere doriano ha parecchi estimatori in serie A, ad esempio il Lecce, che lo considera la prima scelta e lo ha puntato da tempo. Falcone, però, piace moltissimo anche all'Empoli, specialmente per sostituire Vicario. Il nodo Vicario coinvolte pure una terza società, ossia lo Spezia. Per il momento non ci sono stati contatti tra bianconeri e Samp ma, se Vicario dovesse salutare l'Empoli direzione Lazio, e i toscani decidessero di virare su Provedel, attuale numero uno dello Spezia, il club ligure potrebbe tentare di strappare Falcone alla Samp.