Uno dei giocatori più a rischio in vista della partita di Bologna è Tommaso Augello. Il laterale della Sampdoria nei giorni scorsi aveva accusato delle noie muscolari, e la sua situazione ovviamente preoccupa la Samp, anche perchè il terzino italiano è l'unico interprete del ruolo in difesa a sinistra, con il Doria che non è riuscito ad acquistare una riserva per l'ex Spezia né in estate, né a gennaio.



Secondo Il Secolo XIX anche in questi giorni il giocatore classe 1994 ha accusato alcuni fastidi muscolari, che avevano fatto pensare ad un suo mancato impiego con il Bologna. Presumibilmente però Augello dovrà convivere con questi problemini almeno sino al termine della stagione, stringendo i denti per poter essere impiegato da Ranieri.