La Sampdoria e il Napoli hanno perfezionato un accordo su cui le due società stavano lavorando da qualche giorno. Il terzino polacco Bartosz Bereszynski, arrivato a Genova sei anni fa, lascerà il club blucerchiato per accasarsi in azzurro. La società di De Laurentiis ha trovato l'accordo con Corte Lambruschini sulla base del prestito con diritto di riscatto. Insieme a Bereszynski, tornerà a Napoli anche il portiere Contini.



Percorso inverso lo compirà il terzino destro classe 2000 Alessandro Zanoli. Il giovane calciatore arriverà invece alla Samp in prestito secco, sino a giugno 2023.