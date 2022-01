La Sampdoria ha perfezionato la trattativa con l'Hellas Verona per il difensore Giangiacomo Magnani. Il centrale classe 1995 avrebbe accettato il corteggiamento blucerchiato, e le due società hanno trovato l'accordo per il trasferimento a Genova dell'ex Sassuolo.



L'operazione sarà imbastita ovviamente sulla base del prestito fino a giugno, e non è stato inserito un obbligo di riscatto, bensì solo un diritto. La Samp potrà esercitarlo versando 4 milioni all'Hellas per il calciatore. Le due società, va ricordato, hanno in piedi anche un'altra situazione per giugno, ossia il riscatto di Caprari da parte dei gialloblù.